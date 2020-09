NASA buscará empresa que le venda rocas de la luna

El administrador de la NASA, Jim Bridenstine, tuitió que es hora de extraer y comercializar los recursos especiales, en especial, las rocas de la luna, luego de un anuncio que publicó en la bitácora de entradas de la agencia estadounidense.

La NASA mencionó que se encuentra en búsqueda de empresas que recojan las rocas y las vendan a las agencias para desarrollar nueva tecnología.

El anuncio surge como parte del proyecto Artemis con el que la NASA establecerá presencia permanente en la luna y enviará tripulaciones a Marte.

Lo que buscan es que una empresa privada recoja rocas o tierra lunar en pequeñas cantidades. El proceso se grabará y se enviará junto a datos del lugar de las que se extrajo.

Luego se transferirá la propiedad de las rocas a la agencia como único propietario.

“Es hora de establecer la certeza normativa para extraer y comercializar los recursos espaciales”, escribió el administrador.

