El piloto de Stewart-Haas Racing, Kevin Harvick, se coronó en el Brickyard 400 de Indianápolis, tras un intenso duelo con Denny Hamlin en las últimas vueltas de la carrera.

En una pista fresca, los neumáticos desgastados de Hamlin no jugaron a favor de Harvick.

“Sabíamos que estaba realmente mal en cuanto a neumáticos, por lo que Rodney (jefe de Stewart-Haas Racing) dijo por la radio que siguiéramos presionándolo”, declaró Harvick.

Cuando parecía que Hamlin saldría con la victoria del Brickyard 400 en Indianapolis Motor Speedway, chocó con el muro de contención en la primera curva, situación que Harvick aprovechó para ponerse colocarse en la punta tras un duelo con Matt Kenseth.

Kevin Harvick aseguró que para él es muy especial correr el Brickyard 400 y ganarlo por tercera vez, lo hace más entrañable.

“Es el Brickyard, crecí deseando hacer esto, por lo que el hecho de venir y ganar por tercera vez es algo que no habría siquiera soñado”.

How does being a three-time #Brickyard400 champion sound, @KevinHarvick? pic.twitter.com/uyzYDcAamP

— NASCAR on NBC (@NASCARonNBC) July 6, 2020