El domingo pasado durante el Talladega Superspeedway de NASCAR, se encontró una cuerda con forma de horca en la puerta del garaje de Bubba Wallace, piloto afroamericano. Este jueves, la National Association for Stock Car Auto Racing dio a conocer las imágenes de dicha soga.

Wallace denunció el hecho como un acto racista, que tomo fuerza debido a la situación que vive Estados Unidos con respecto al asesinato de George Floyd que provocó protestas raciales.

NASCAR releases photo to the media of the garage pull rope formed as a noose from the Bubba Wallace garage Sunday at Talladega Superspeedway.

This image was provide by NASCAR. pic.twitter.com/Z4ZyBzpREF

— Marty Smith (@MartySmithESPN) June 25, 2020