Natasha Dupeyron cuenta que sufrió abuso: “No es fácil vivir un abuso”

La actriz y cantante Natasha Dupeyron contó que sufrió un abuso y le dio un mensaje a todas las personas que han sido víctimas.

Fue a través de sus historias de Instagram, red social en la que suma más de 1.4 millones de seguidores, que la cantante y modelo contó su experiencia.

A través de varios videos cortos, la también hermana del actor y escritor Odin Dupeyron narró que acudió a grabar una canción feminista, pero que algo hacía que le costara trabajo ir y no tenía ganas de hacerlo.

Me invitaron a participar en una canción, junto con otras mujeres alrededor del mundo. Es una canción que habla de feminismo, libertad, empoderamiento, amor y obviamente dije que sí, porque soy feminista, porque creo en el movimiento fielmente, porque me parece necesario, porque voy a las marchas, porque amo este movimiento y obviamente dije que sí. Una parte de mí no quería ir, me daba flojera, no quería estudiar la canción, pero fui con la mejor actitud, porque es un movimiento que yo amo, pero tenía este sentimiento como extraño”, narró la actriz.

De acuerdo con Natasha Dupeyron, fue hasta después de grabar la canción que se dio cuenta de qué era lo que pasaba y encontró la razón para hablar sobre los abusos.

Justo llegué a una parte de la canción que no sabía que podía dolerme muy profundo. El punto es que la frase era ‘no nos vamos a callar’ y se repetía un montón de veces, porque es el final de la canción y se repetía y mientras la cantaba me di cuenta que por eso no quería ir a grabarla, me di cuenta que tenía miedo, por eso no me quería aprender la canción. Tenía miedo de decir estas palabras en voz alta, porque me resuena y porque me sentí identificada con lo que estaba cantando”, narró la actriz.

Natasha Dupeyron le da un mensaje a sus fans sobre sufrir abuso

La protagonista de la telenovela infantil De Pocas, Pocas Pulgas (2003) también dio un mensaje a todas las personas que han sido víctimas de abuso y violentadas.

La joven de 29 años le pidió a sus fans no juzgarse, trabajar en sí mismos y en el amor propio: