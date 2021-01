Nath Campos denuncia abuso sexual de Rix en un video

A través de un video de casi 50 minutos, la influencer y creadora de contenido Nath Campos denunció a Rix, quien también es creador de contenido, de abuso sexual.

De acuerdo con la también youtuber, fue luego de salir a una fiesta con otros youtubers que Rix se aprovechó de que Nath había bebido para abusar de ella.

Un par de amigos se ofrecieron a llevarme a mi casa después, porque estaba muy borracha. Recuerdo pocas cosas a partir de ahí, recuerdo que vomité de camino y que Rix, uno de los amigos que venía acompañándome esa noche, se ofreció a subirme, yo no podía caminar bien, mis otros amigos se fueron. De las otras cosas que recuerdo esa noche es entrar a mi departamento, pensar que ya estaba en mi casa, que Rix se iba a ir, (recuerdo) ir a mi cuarto, quitarme mi jomper y meterme a la cama para irme a dormir y lo siguiente que recuerdo es a Rix haciéndome cosas mientras dormía”, denunció en su video la influencer mexicana.

Nath Campos señaló que, en ese momento y hasta la fecha, no sabe qué fue lo que pasó con su cuerpo, pues no podía mover los brazos ni las piernas.

Recibe noticias frescas cada mañana, es gratis

Campos, de 25 años, narró que a la mañana siguiente confrontó al youtuber Rix y le pidió que se fuera de su casa. Rix se fue, sin embargo después le mandó un mensaje justificando que él estaba borracho y le pidió a Nath que no “se malvibrara con la situación”, según lo contó la youtuber.

Nath habló con sus amigos, pero en ese momento, no sintió apoyo por parte de ellos, por lo que no supo cómo reaccionar a la situación.

No era algo que les extrañara oir a nadie ni que les parecía grave. No culpo a nadie de los que estoy mencionando en esta historia por cómo reaccionaron a esta situación, yo tampoco supe cómo reaccionar, todavía no sé bien cómo reaccionar ante cosas que pasan alrededor de esto.

Aunque mucho tiempo no supo si quería hablar de esto públicamente, Nath decidió hacerlo por todas las víctimas que no tienen un micrófono y una audiencia como la de ella.

El abuso sexual de Rix afectó a Nath Campos en su trabajo

Nath Campos se encontraba en la agencia DW Entertainment & Media, en la que están otras estrellas de internet como Luisito Comunica, Juanpa Zurita y Juca, entre otros.

Campos pidió a sus mánagers ya no trabajar con Rix, sin embargo se veía obligada a hacerlo, pues le decían que, de lo contrario, no tendría ingresos o que solo afectaría a su carrera.

El punto de quiebre para Nath fue cuando en un viaje de trabajo, en donde la acompañó su mamá, Rix también la acosó, situación que la creadora de 25 años no toleró.

Fue cuando Rix le dijo a mi mamá ‘me voy a ir a masturbar pensando en ti’ cuando yo dije hasta aquí. No sé si honestamente sentí que cruzó una línea con mi mamá o si sentí que me estaba exponiendo al estar aceptando trabajar con él, pero ya no podía tolerar más esto.

Este y otros trabajos en conjunto fueron la razón por que Nath Campos decidió terminar su contrato con DW Entertainment & Media.

Fue solo hasta que Nath presentó su denuncia que en la empresa decidieron también terminar su relación con Rix e intentaron convencer a Campos de que se quedara en la empresa, pero ella ya no estaba dispuesta, pues en al menos 2 ocasiones ya había hablado con sus mánagers sobre el abuso de Rix y que no quería trabajar con él ni volverlo a ver.

Después me enteré de otra persona a la que le había hecho lo mismo que a mí, hablé con ella y hablamos de esta situación, de él y sentí mucho coraje de que hubiera hecho estas cosas antes, que todas viviéramos con esta carga y que él estuviera tan normal alrededor de esta situación, justificando siempre sus problemas con el alcohol.

Nath Campos denunció de abuso sexual a Rix en la fiscalía de la Ciudad de México

Fue luego de la marcha del 8 de marzo en la Ciudad de México que Nath encontró la motivación para hablar del tema y que la gente supiera lo que había pasado.

Además de hablar al respecto, Campos puso una denuncia en la fiscalía, pues sabía que había más víctimas y que quería hacer algo al respecto.

Sentía que debía de hacerlo y sobre todo porque vi unas historias de Instagram de Rix que me asustaron. Sentí que yo podía decir algo para llamar la atención a este suceso que vi en sus historias. Me siento distinta, me siento contenta y orgullosa. Me siento muy bien ahora, muy fuerte de estar aquí hablando de esto y siento que nunca me había sentido tan fuerte en mi vida.

Para concluir el video, Nath Campos lanzó un mensaje para Rix:

Ricardo si planeas contestar a esto de alguna forma, ojalá sea con una disculpa, no solo para mí y mi mamá, sino para todas las personas a las que le has hecho daño antes.

Hasta el momento Rix no ha hecho ninguna declaración al respecto y luego de que se volviera tendencia, decidió hacer su cuenta de Twitter privada.