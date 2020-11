National Dog Show se celebró sin público en 2020

El National Dog Show 2020 (Exposición Canina Nacional) se celebró en 2020 con medidas de prevención ante la pandemia de COVID-19 .

El primer cambio es que la competición canina se realizó sin público presente. En lugar de ello se colocaron cartones que imitaban figuras de humanos y de canes, detalle que muchos usuarios de Twitter vieron como algo muy gracioso.

. @nbcbrooklyn99 's Cheddar is in the house.

I love that the National Dog Show used cardboard cutouts of dogs and like three humans in the audience. #NationalDogShow pic.twitter.com/W6FgVQbUin

— Jillian Goltzman (@Jillian_Writes) November 26, 2020