Nazareno de San Pablo: historia y oración

El Nazareno de San Pablo es una advocación de Jesús extendida en Caracas, Venezuela. Se considera una de las principales veneraciones religiosas acompañando a la Divina Pastora y la Virgen de Chiquinquirá.

Historia del Nazareno de San Pablo

El Nazareno es una escultura que representa a Jesús en la Cruz. La obra, tallada en madera de pino data del siglo XVIII y viajó desde Sevilla hasta Caracas, para instalarse en la Iglesia San Pablo El Ermitaño. De ahí vino su nombre, luego de que por orden de Antonio Guzmán Blanco se derrumbó el templo para construir un Teatro Municipal.

Como un pueblo católico, se comenzó a regar la voz de que Guzmán Blanco y su familia serían castigados por ese hecho. Fue allí donde la esposa le pidió construir lo que hoy día es la Basílica de Santa Teresa, hogar del Nazareno de San Pablo.

Aunque se desconoce el tallista de esta imagen, se le atribuye al escultor canario Felipe De Ribas. Dice la leyenda que una vez terminada preguntó de rodillas:

¿Señor que te falta?”. Y el Nazareno contestó “¿Dónde me haz visto que tan perfecto me haz hecho?”.

Milagroso Nazareno de San Pablo

La veneración a esta imagen comenzó luego de que el país fuera azotado por una epidemia del vómito negro. Se trató de una gripe que rápidamente se extendió. Como petición la iglesia decidió sacar al Nazareno de San Pablo por los alrededores.

En una esquina algunas partes del Nazareno se enredaron al pasar por un árbol limonero, del cual se desprendieron algunos frutos que se usaron como medicina para curar milagrosamente a los enfermos.

Desde ahí, cada año el Nazareno recorre en procesión las calles de Caracas durante el Miércoles Santo. Lo acompañan millones de personas vestidas de color morado en su honor. Algunos cargan una cruz como símbolo de compañía a Jesús en su calvario.

Oración al Nazareno de San Pablo

Glorioso Jesús Nazareno, mi señor y salvador que auxilias a los humildes y menesterosos que existen, te adoro, soy conocedor del inmenso sacrificio que padeciste por todos nosotros que residimos en esta planeta.

Oh mi gran adorado Jesús de Nazareno seas venerable por los siglos, de los siglos por todos los días, te remito con mi alma esta plegaria, te remito con mi alma este rezo a tu santo Corazón por favor otórgame la bendición de tu vigoroso brazo.

Jesús de Nazareno tu corazón es dócil y modesto, en tus espaldas cargaste una pesada cruz, marchaste hacia el Calvario para que fueses clavado en ella, estoy consciente de que soy un humilde pecador, el motivo de tu pasión que te ocasionó tanto dolor, te ensalzo y te agradezco por todo el amor que soportaste sobre tus hombros.

Llevaste sobre tus hombros el madero de tu suplicio para pagar por nuestras faltas, los del todo el mundo, absuélveme piadoso Jesús de Nazaret te lo pido arrodillado a tus pies, he de reconocer cada una de mis culpas igualmente tu enorme benevolencia para suprimirlas con tu bella y santa sangre, eres mi veneración, te amo por sobre todas las cosas.

Prometo adorarte y ser leal a ti hasta el día de mi deceso y más allá si se puede, el día de hoy me presento ante ti mi Glorioso Jesús de Nazaret para rogar tu auxilio, en esta necesidad apremiante en que me encuentro en este instante, que me tiene angustiado y me ocasiona enorme sufrimiento, me hallo en un precario estado, no puedo enfrentar las deudas y compromisos que responsabilidad mía, tengo muy graves inconvenientes en mi hogar, y solo me es imposible salir de ellos.

Adorado Jesús de Nazareno auxíliame a… (Aquí se realiza tu petición)

Te lo ruego postrado ante ti, con total modestia y toda mi certeza, te lo imploro por favor oye las suplicas de este abrumado corazón y me favorezcas con lo que tanto pido, si es benévolo para mi alma y hace crecer tu gloria mi adorado señor, reconozco que tu gran benevolencia y misericordia no tiene límites, por esta razón te ruego que apartes a la pobreza y desgracia que hoy se halla en mi hogar

Danos la bendición y protégenos bajo tu poderoso amparo. Oh Glorioso Jesús, con tu gracia condúcenos hacia el pasaje de tus mandatos a tu perpetuo reino Divino. ¡Oh mi adorado Jesús Nazareno, por las centurias que seas bendito! Amén.

Rezar con esta esta Oración al Nazareno de San Pablo:

Un credo,

un Padre Nuestro

y un Gloria.

Los feligreses la realizan con fe por tres días seguidos.