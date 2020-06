Después de casi dos años sin pisar las duelas de la NBA, J.R. Smith se reencontrará con LeBron James en Los Angeles Lakers para la reanudación de la temporada 2020 en el complejo de Disney Orlando, Florida.

El escolta habría ha llegado a un acuerdo para ponerse bajo las órdenes de Frank Vogel y reforzaría al equipo angelino después de la baja de Avery Bradley, quien decidió no jugar en el reinicio de la NBA por la pandemia de coronavirus.

Smith no juega un partido oficial de la NBA desde el 19 de noviembre de 2018, cuando su exequipo, Cleveland Cavaliers, visitó a los Pistons en Detroit.

Free agent guard J.R. Smith and the Lakers are working through final steps of a deal today and he will be added to roster for the Orlando restart, sources tell ESPN.

— Adrian Wojnarowski (@wojespn) June 29, 2020