NBA prohíbe a sus jugadores tener reuniones por el Super Bowl LV

La NBA ha sido estricta en el manejo de sus protocolos contra el COVID-19, a pesar de los esfuerzos, algunos jugadores han contraído la enfermedad, pero no ha habido brotes alarmantes en la Liga.

Es por esto que la NBA quiere mantener al margen a todos sus equipos de posibles contagios, es por eso que emitió una guía el sábado para decirles a los jugadores, entrenadores y otros empleados que no pueden ir a una fiesta del Super Bowl fuera de sus propios hogares.

Y si miran el juego con otras personas, tienen que mantener la lista de invitados básicamente solo para miembros de la familia, esto, para evitar posibles contagios.

Otro paso a dar es que los equipos que pasen el domingo de gira, no podrán salir de su hotel para ver el partido Kansas City Chiefs vs. Tampa Bay Buccaneers, así que deberán verlo en sus cuartos o salas de estancia permitidas.

“Me encanta ver el juego. Me encanta ser parte, pero este año obviamente es diferente. No es que vayamos a tener una fiesta de Super Bowl. Definitivamente me gusta ese ambiente año tras año, y muchas veces, si estás en la carretera, puedes tener una gran actividad en equipo y disfrutar del juego juntos. Pero obviamente esto es diferente”, dijo el entrenador de los Wizards, Scott Brooks.