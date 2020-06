Después de poco más de tres meses de suspensión por violar la política antidrogas de la NBA, el escolta de los Charlotte Hornets, Malik Monk, fue reactivado oficialmente.

“Pasó su programa y, según tengo entendido, fue reintegrado. Estuvo en nuestras instalaciones y participó en todas las actividades del equipo”, dijo el gerente general de los Hornets, Mitch Kupchak en entrevista con ESPN.

“Siempre que podamos reanudar alguna actividad en grupo, de manera formal, él estará allí», añadió.

La suspensión de Monk comenzó el pasado 26 de febrero, fue por tiempo indefinido y sin goce de sueldo.

Former Kentucky and current Charlotte Hornets star Malik Monk was reinstated during the NBA hiatus. Monk was suspended in February.https://t.co/IVO6wXRE1Y pic.twitter.com/yO7Irc0eXH

— 247Sports (@247Sports) June 8, 2020