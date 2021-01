El fiscal general de Carolina del Norte, Josh Stein, anunció el viernes 8 de enero que su oficina está apoyando los esfuerzos para identificar a los residentes del estado que participaron el 6 de enero en el motín del Capitolio de Estados Unidos.

Stein hizo el anuncio en Twitter; pidiendo al público cualquier información que conduzca a las identidades de los habitantes de Carolina del Norte que formaban parte del grupo que irrumpió en el Capitolio; luego de una manifestación convocada por el presidente Donald Trump.

Los registros de arrestos mostraron que cinco hombres del área de Charlotte fueron arrestados; incluido un hombre de Matthews: Earl A. Glosser, quien fue acusado de entrada ilegal y violación del toque de queda. Los demás fueron acusados ​​de no respetar el toque de queda.

El fiscal federal del Distrito de Columbia dice que “todas las opciones están sobre la mesa” para acusar a los miembros de la violenta turba que irrumpió en el Capitolio de Estados Unidos, incluidos los cargos de sedición.

BREAKING: My office is supporting federal law enforcement efforts to investigate NCians who participated in the raid on the U.S. Capitol. If you have any information about a NCian who participated in this lawless insurrection, please email investigationtips@ncdoj.gov .

— Josh Stein (@JoshStein_) January 8, 2021