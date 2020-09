NC State premiará a los mejores autores de ficción en Carolina del Norte

Pese a la pandemia de COVID-19, la Universidad Estatal de Carolina del Norte (mejor conocida como “NC State”) llevará a cabo este año el NC State Fiction Contest – una de las competencias más grandes para autores de ficción en el sur de Estados Unidos.

La universidad se encuentra en búsqueda de norcarolinos que deseen someter sus historias de ficción que no hayan sido publicadas previamente de manera impresa o a través de cualquier plataforma en línea.

El año pasado la competencia contó con 300 participantes. Es totalmente libre de costo. Debido a la pandemia, los resultados se anunciarán en esta edición por correo electrónico. No se compartirán durante la ceremonia que celebraban todos los años.

En esta ocasión, la jueza invitada será Etaf Rum, alumna de la Universidad de Estatal de Carolina del Norte, así como autora de A Woman Is No Man – uno de los más vendidos, de acuerdo con el periódico estadounidense The New York Times.

Por un lado, la competencia contará con la categoría The James Hurst Prize for Fiction. Esta categoría valorada en 500 dólares será para una historia corta de no más de 5,000 palabras que no haya sido publicada. Igual se otorgarán menciones de honor.

Por el otro, la competencia también contará con la categoría The Shorter Fiction Prize. Esta en particular estará valorada en 250 dólares con la diferencia de que la historia no puede tener más de 1,200 palabras. En esta categoría se otorgará una mención de honor.

Si bien es cierto que no es una categoría, también se reconocerá al mejor estudiante subgraduado de la Universidad Estatal de Carolina del Norte con un premio de 100 dólares

Entre los requisitos, estará prohibido someter más de una pieza de ficción por categoría, mencionan las reglas de la competencia.

Los profesores de la Universidad de Carolina del norte, así como los instructores de escritura creativa, tendrán prohibido participar. Igualmente, los finalistas o los ganadores de años anteriores tampoco podrán someter sus piezas.

Es importante que todas las participaciones estén escritas a doble espacio, tengan un título, así como un pequeño conteo de palabras por página en su costado derecho o izquierdo. Las reglas establecen que las historias no pueden tener los nombres de los participantes. La dirección, el teléfono, el número de teléfono, el correo electrónico y el nombre estarán en una hoja aparte.

La fecha límite para participar será el 13 de octubre. Los participantes enviaran sus historias impresas a la siguiente dirección postal:

NC State Fiction Contest

Department of English

North Carolina State University

Campus Box 8105

Raleigh, NC 27695-8105

No se aceptarán participaciones por correo electrónico.