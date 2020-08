ncdhhs-alienta-a-los-participantes-de-wic-a-utilizar-los-beneficios-alimentarios-durante-el-covid-19

El Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte ( NCDDHS ) está alentando a las familias que están inscritas en el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Infantes y Niños (WIC, por sus siglas en inglés) a usar sus beneficios alimenticios durante COVID-19 para apoyar buena nutrición.

Todos los participantes de WIC están recibiendo beneficios alimenticios mensuales agregados automáticamente a su cuenta de eWIC debido a la pandemia.

Muchos de los beneficiarios de WIC en Carolina del Norte no han utilizado sus beneficios alimenticios completos cada mes desde el 22 de mayo, cuando entró en vigor la orden inicial de estancia en el hogar en respuesta a COVID-19. Debido a que las asignaciones WIC no se revierten, los beneficiarios pierden cualquier saldo alimentario que no gasten durante un mes de emisión familiar.

El 20 de marzo, el Servicio de Alimentos y Nutrición (FNS, por sus siglas en inglés) del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA) renunció al requisito de que los participantes asistieran a citas en persona en una clínica local de WIC para renovar los beneficios alimenticios de sus familias cada mes. Este cambio permite tanto a los beneficiarios de WIC como al personal de la clínica WIC evitar el contacto innecesario en persona durante COVID-19, apoyando los esfuerzos de los estados para frenar la propagación del virus.

El Departamento de Salud actualmente tiene exenciones que permiten aplazar la presencia física en las oficinas de WIC hasta el 1ro de octubre.

¿Necesita más información sobre WIC?

Para los beneficiarios que requieren más asistencia para navegar por el programa, las clínicas locales de WIC permanecen abiertas y listas para servir, aunque algunas tienen horas reducidas debido a COVID-19. Para encontrar la información de contacto de una clínica de WIC en Carolina del Norte, busque en el Directorio de WIC.

Para las últimas informaciones locales y en español sobre el coronavirus en Carolina del Norte, visite a La Noticia.