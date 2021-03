NCDOJ: Consejos para evitar ser estafados durante la pandemia

Según las oficinas del Departamento de Justicia de Carolina del Norte (NCDOJ), han visto miles de quejas de consumidores que han sido estafados durante la pandemia de COVID-19.

Estafadores aprovechan del miedo y la confusión hacia al coronavirus, los pagos de estímulo, las vacunas y las pruebas para robar el dinero que es ganado con tanto esfuerzo por los habitantes de Carolina del Norte.

Durante la Semana Nacional de Protección al Consumidor, la oficina de NCDOJ comparte unos consejos sobre cómo evitar estas estafas:

No responda a ofertas no solicitadas

Tenga cuidado al responder a vendedores telefónicos, vendedores puerta a puerta y mensajes de texto o correos electrónicos.

En lugar de responder a ofertas no solicitadas, decida cuándo y dónde quiere ir de compras, y haga negocios con empresas que conoce o que vienen recomendadas por personas de su confianza.

Consulte las compañías con la Oficina del Fiscal General al 1-877-5-NO-SCAM o su Better Business Bureau local antes de realizar compras importantes. Si una oferta parece demasiado buena para ser verdad; probablemente lo sea.

Nunca dé su información personal

No compartes su información personal como un número de seguro social, tarjeta de crédito o número de cuenta bancaria u otra información personal a nadie que no conozca.

En caso de duda, pague con tarjeta de crédito

Las tarjetas de crédito le brindan protección si su pedido si no llega o no se completa el trabajo.

Únase al Registro de “Do Not Call” para reducir las llamadas de telemercadeo no deseadas

Para registrarse, llame al 1-888-382-1222 desde el número que desea registrar o visite www.donotcall.gov. Una vez que esté en la lista, informe a la Oficina del Fiscal General sobre violadores del registro de “Do Not Call”.

El Registro No Llame no bloqueará todas las llamadas no deseadas, por lo que sí tiene un teléfono inteligente; comuníquese con su proveedor de telefonía para instalar sus herramientas gratuitas de bloqueo o etiquetado de llamadas.

Revise su informe de crédito regularmente

Tiene derecho a un informe de crédito gratuito por año de cada agencia de crédito a nivel nacional. Para acceder a sus informes crediticios gratuitos, visite www.annualcreditreport.com o llame al 1-877-322-8228.

Para proteger su historial de crédito y reducir los incidentes de robo de identidad; visite el sitio web de NCDOJ para obtener información sobre cómo obtener una congelación de seguridad gratuita.

¿Ha sido estafado?

Si cree que usted o alguien que conoce ha sido estafado, informa a la oficina de NCDOJ por teléfono al 1-877-5-NO-SCAM o presentando una queja en línea en www.ncdoj.gov/complaint.