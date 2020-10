Neflix: La serie de Selena ya tiene fecha de salida confirmada

Selena sigue robando suspiros, no importa que ya no esté presente en este mundo, la reina del Tex-Mex sigue dando de qué hablar y ahora, Netflix tendrá una nueva serie que trata de la vida de la cantante.

La nueva serie llegará a la plataforma de streaming el próximo 4 de diciembre, una historia que será diferente a la que vimos con “El Secreto de Selena”, la cual transmitió la cadena TNT.

Y para los muy fans de Selena ya hay un teaser disponible y en el primer avance se aclara que la trama se basará desde la niñez hasta la transición de la etapa adulta de Selena Quintanilla.

Christian Serratos as the Queen of Tejano music, Selena Quintanilla, in the new two-part drama Selena: The Series. On @netflix December 4. pic.twitter.com/zkW5MbRw48

