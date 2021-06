Netflix sigue siendo la plataforma más vista en Estados Unidos

Pese a que el mercado de opciones de Streaming sigue creciendo y el mercado fragmentándose, Netflix continúa como la plataforma más importante en Estados Unidos.

En la primera mitad de 2021, la plataforma roja tiene el 29 % de preferencias entre los suscriptores según informó el sitio especializado JustWatch, aunque Amazon Prime está cerca con el 21 %, aunque con la compra de MGM, la empresa busca aumentar sus números para la segunda mitad del año.

Aunque Disney Plus ha tenido grandes productos como The Mandalorian, WandaVision y The Falcon and The Winter Soldier, está muy retrasado en las preferencias actuales, incluso empatado con Hulu, que es menos famosa.

Más atrás viene HBO Max con el 8 % de las preferencias, Peacock con el 5 % y Apple TV Plus con el 3 %.

Las diferentes empresas están trabajando para conseguir la simpatía y el afecto de los usuarios, por lo que están ideando estrategias para aumentar su número de seguidores.

Netflix sigue siendo la favorita en Estados Unidos; sin embargo tendrá que replantear la estrategia pues las demás empiezan a pisarle los talones.