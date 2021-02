Neymar es conocido en el mundo debido a su gusto por las fiestas, a pesar de que la Pandemia del COVID-19 está a la alza, el jugador brasileño no se detiene si hay algo que celebrar.

Esta actitud no es nueva, desde que jugaba con el Barcelona, Neymar es conocido por su vida nocturna y las amistades que lo rodean, algunas de ellas lo han llevado a realizar exclusivas fiestas y que lo tienen en la mira de los tabloides de escándalos.

Pero a pesar de esto, a Neymar parece importar poco o nada las críticas, ya que asegura que continuará con su vida nocturna como lo ha hecho toda su vida.

“Entonces, ¿a quién no le gusta la fiesta? A todos les gusta divertirse. Sé cuándo puedo ir, sé cuánto puedo hacerlo y cuándo no puedo. Al contrario de lo que la gente piensa, que soy inmaduro, que no sé lo que hago”, dijo a la radio francesa TF1.