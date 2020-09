NFL: Apuestas previas al inicio de la temporada 2020

La NFL está a nada de comenzar, después de meses de incertidumbre, la pandemia del COVID-19 y cientos de pruebas para detectar si los jugadores estaban completamente sanos, la mejor Liga del mundo dará inicio este 10 de septiembre.

Los Kansas City Chiefs, actuales Campeones serán los que inicien de manera formal esta temporada y enfrentarán a los Houston Texans, un equipo con gran talento y que pretenden contender con Deshaun Watson en los controles.

Pero, ¿quiénes son favoritos esta temporada para ganar el trofeo Vince Lombardi? ¿Qué equipos podrían dar la sorpresa? ¿Quién ganará el MVP?

Aquí te decimos los momios y líneas que hay en los Casinos en Las Vegas, donde podrás darte una idea de quién proyectan para ganar en la NFL:

Patrick Mahomes, favorito en las apuestas de la temporada 2020 en la NFL

Aunque parezca difícil de creer, los Kansas City Chiefs no son los favoritos para llevarse el título sino los Baltimore Ravens. El equipo de Lamar Jackson tiene un momio de +500, mientras que el de Mahomes está en +600.

Los San Francisco 49ers son terceros favoritos para llevarse el trofeo con un momio de +800 y la llegada de Tom Brady a Tampa Bay los colocó como cuartos con una línea de +900.

New Orleans Saints (+1100) y Dallas Cowboys (+1300) son los que siguen en la lista. Aunque no lo crean, los New England Patriots son séptimos en la lista con la llegada de Cam Newton (+1600).

Entre estas opciones, apostaríamos por los Tampa Bay Buccaneers, quienes lucen para dar la sorpresa y llevarse otro título de la mano de Tom Brady.

¿Quién se llevará el MVP?

Todos pensarían que Lamar Jckson podría repetir como MVP, pero para Las Vegas, el favorito es Patrick Mahomes con un momio de +350, es decir, 3.50 dólares por cada 1 apostado. El QB de los Ravens tiene un momio de +500.

Russel Wilson (+600), Dak Prescott (+1100), Deshawun Watson (+1400) y Tom Brady (+1400) son los que siguen en la lista, por lo que son los QB los favoritos a llevarse el MVP.

El primer jugador que no es un QB que está entre los momios es Christian McCaffrey con un súper momio de +3900, es decir, te ganas 39 dólares por cada 1 apostado y este podría ser una apuesta riesgosa, pero con mucho sentido por la habilidad del RB.

¿Ustedes por quién apostarían?