NFL: ¿Cómo será el intercambio de jerseys en la temporada 2020?

La NFL está a nada de comenzar y debemos prepararnos para una temporada completamente atípica, ya que habrá algunos cambios en el terreno de juego, debido a la pandemia por COVID-19.

Una de las diferencias más importantes será en cómo intercambian los jerseys los jugadores, luego de finalizar el partido. Esta tradición sufrirá un par de modificaciones y será extraño ver las nuevas medidas que se tomarán por la pandemia.

Resulta que el intercambio de jerseys sí estará permitido en la NFL, pero tendrá que pasar un protocolo estricto impuesto por la NFL. Esto, para evitar una mayor cantidad de contagios en la Liga.

La primera medida será lavar con detergente el jersey, una vez que se haya hecho, deberá envolverse correctamente y ser enviado por paquetería.

¿Suenan raras estas medidas? Por supuesto, ya que estamos acostumbrados a ver a los jugadores intercambiar sus jerseys al final del partido, en señal de amistad o de reconocimiento al rival.

Además, los coleccionistas tendrán que cambiar sus parámetros, ya que ningún jersey con sudor, lodo o cualquier otra sustancia, será enviado a otra parte si no se lava previamente.

Por otra parte, para que el regalo sea enviado, se deberá avisar a la Liga antes de cada partido. El acuerdo debe ser entre dos o más jugadores.

Tyde será la marca oficial para que los jugadores laven sus jerseys, pero si alguno desea usar alguna otra marca, podrá hacerlo libremente y sin restricciones de la Liga.

NFL will reportedly allow players to exchange jerseys by mail. https://t.co/4lim3SF9RC pic.twitter.com/OSc3fI1rGI

— theScore (@theScore) September 8, 2020