NFL: Conoce el balón oficial que se usará en el Super Bowl LV

Los detalles del Super Bowl LV comienzan a revelarse, estamos a tan sólo unos cuantos días de que se realice el Gran Juego y todos queremos ver a los Tampa Bay Buccaneers y Kansas City Chiefs en el emparrillado.

El Super Bowl LV tendrá listos el próximo 7 de febrero a todos sus protagonistas, uno de los elementos más importantes para el juego es el balón y la Liga ya reveló cuál será el modelo que se usará en el Gran Juego.

El balón que lucirán ambos equipos en el Raymond James Stadium ya fue fabricado por la empresa Wilson en sus instalaciones de Ada, Ohio.

El balón del Super Bowl LV, “The Duke”, tiene el logotipo del partido en uno de sus costados y la firma del comisionado Roger Goodell, además de los nombres de los equipos en el otro costado.

Here’s the ball that will be used in Super Bowl LV in Tampa next week between the Chiefs and Bucs, via @WilsonFootball. The balls are being produced and shipped to Tampa from Wilson’s Football Factory in Ada, Ohio. pic.twitter.com/1Rniy6SBfp

— Adam Schefter (@AdamSchefter) January 29, 2021