El exala abierta de Dallas Cowboys, Desmond “Dez” Bryant, está entrenando con Baltimore Ravens con el fin de firmar un contrato al terminar sus pruebas.

Informes del periodista de NFL Network, Ian Rapoport, aseguran que si Dez Bryant culmina sus entrenamientos satisfactoriamente y pasa las pruebas médicas, Baltimore Ravens lo ficharía para integrarlo al equipo de práctica.

Bryant hizo pruebas para los Ravens en agosto, pero no llegaron a ningún acuerdo.

Dez no inicia una temporada regular de NFL desde el 2017. En la primavera del 2018 los Cowboys rescindieron su contrato y el 7 de noviembre de ese año firmó con New Orleans Saints. Dos días después se rompió el tendón de Aquiles y no jugó en toda la temporada.

Sin deseos de retirarse aún, Dez Bryant estuvo preparándose durante todo el 2019 con la esperanza de volver a la NFL.

Baltimore luce como un destino ideal para Dez. Los Ravens buscaron a un ala abierta de experiencia durante la temporada baja; sin embargo, optaron por ver el desempeño de sus novatos.

Tras seis semana de la temporada, Marquise Brown es el mejor receptor de los Ravens con 26 recepciones para 376 yardas y un touchdown. Le sigue el WR Willie Snead con 11 agarres para 149 yardas, un papel que, en las óptimas condiciones, Bryant podría superar por su experiencia.