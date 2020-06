El safety de los Jets de la NFL, Jamal Adams, pidió formalmente salir de la institución de Nueva York a través de un intercambio, luego de no llegar a un acuerdo con la directiva.

Las negociaciones por un mejor contrato entre el seleccionado de LSU Tigers y el equipo de la gran manzana no llegaron a buen puerto, lo que provocó el deseo de Jamal Admas de abandonar la franquicia.

Al defensivo le quedan dos años contractuales como novato y los Jets no estarían dispuestos a cumplir con las demandas de Jamal, así lo informó un mes atrás el periodista Ian Rapoport.

En respuesta a un aficionado que comparó las negociaciones contractuales de Patrick Mahomes y las de Adamas, el jugador respondió que lo que busca es cuidar su futuro y que “tal vez es hora de seguir adelante”.

In response to a comment on Instagram, Jets All Pro S Jamal Adams speaks on contract negotiations and concludes with “Maybe it’s time to move on!” pic.twitter.com/aGjJ1Vda3s

— Field Yates (@FieldYates) June 18, 2020