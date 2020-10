Dos días después de que New York Jets lo puso como transferible, Kansas City Chiefs firmaron este jueves a Le’Veon Bell, corredor que ofrece variantes ofensivas a Patrick Mahomes.

Le’Veon Bell, quien en su paso por los Steelers fue seleccionado para el Pro Bowl en un par de ocasiones, fue dado de baja por los Jets después de un bajo rendimiento en menos de dos temporadas con la franquicia de Nueva York.

“Kansas City, #ReinadodelosChiefs, gracias por la oportunidad, ¡vamos!”, tuiteó Bell.

Bell y el entrenador Adam Gase al parecer no conectaron desde que el running back firmó el año pasado como agente libre un contrato de cuatro campañas por 52,5 millones de dólares y 35 millones de dólares garantizados.

El jugador llega a una de las ofensivas más dinámicas de la NFL atrás de Clyde Edwards-Helaire, que ha sido uno de los novatos más impresionantes de la liga esta campaña.

DeAndre Washington fue contratado como agente libre pero está como jugador protegido en el equipo de práctica sin que pueda ingresar en el plantel activo en los primeros cinco encuentros.

Kansas City, #ChiefsKingdom, thank you for the opportunity 🙏🏾 let’s go! pic.twitter.com/6aEY9GaoA7

— Le'Veon Bell (@LeVeonBell) October 15, 2020