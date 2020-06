El nuevo coach de Carolina Panthers, Matt Rhule, aseguró que medita el arrodillarse junto con sus jugadores durante el protocolo del himno estadounidense en la NFL, como muestra de solidaridad con las protestas raciales que atraviesa el país.

Rhule cree que manifestarse con ese tipo de gestos es una decisión consciente y personal.

“Apoyo esta causa, este movimiento y apoyo la justicia social. Esa será una decisión muy personal para cada coach o jugador, que debe hacerse en el momento correcto y por la razón correcta”, dijo Rhule en videoconferencia.

Matt, quien debutará como head coach en la NFL, dijo que lo que quieran sus jugadores es prioridad y su deber como líder es respaldarlos.

“Apoyaré a mis jugadores con lo que sea que hagan y luego, cuando llegue el momento, pensaré profundamente sobre lo mejor para mí y cuál es la mejor forma en la que puedo mostrar mi apoyo”, agregó Rhule.

Rhule, ex entrenador asistente de los New York Giants, llegó a Carolina del Norte para hacerse cargo de Carolina Panthers a principios de año.

Rhule se uniría a O´Brien

Otro coach de la NFL que considera arrodillarse durante la ceremonia del himno nacional es Bill O’Brien de los Houston Texans. El oriundo de Boston dijo que apoyaría a sus jugadores en su protesta.

“Sí, me arrodillaré, estoy totalmente dentro. Los jugadores tienen derecho a protestar, derecho a ser escuchados y derecho a ser quiénes ellos son. No van a arrodillarse porque estén contra la bandera. Van a hacerlo porque no han sido tratados de forma igualitaria por los últimos 400 años.” aseveró Bill.

Dispuesto a cualquier acción que promueva la equidad racial, Rhule enfatizó en que esperará a que sus jugadores actúen para después tomar la decisión que considere correcta.

“Mucho tiene que venir de los jugadores, así que esperaré a ver qué dirección tomarán y tomaré mi decisión”, finalizó.