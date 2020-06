Los New England Patriots anunciaron a su nuevo quarterback después de la salida de Tom Brady. El elegido, que intentará llenar los zapatos del GOAT, es Cam Newton.

La contratación de un nuevo quarterback en los Patriots generó expectativas, quién sería el adecuado para suplir a un mariscal que te dio seis anillos del Super Bowl.

New England encontró la respuesta en Charlotte, ya que Carolina Panthers liberó en marzo a su quarterback, Cameron Jerell Newton, quien será el encargado de comandar al equipo en la búsqueda de continuar siendo la franquicia más dominante de la NFL.

Cam, de 31 años, firmará un contrato de doce meses, en los que buscará ganarse la confianza del mítico entrenador, Bill Belichick, quien ya cuanta con dos mariscales más, Brian Hoyer y Jarrett Stidham.

Newton viene trabajando en su rehabilitación. Una lesión de Linsfrac le impidió disputar 14 partidos la última temporada de la NFL. Cabe mencionar que también fue sometido a cirugía por una lesión

Cameron Jerell pasó las pruebas médicas. Todo «saliendo bien» con el hombro y el pie, dijo una fuente a Schefter. «Está más hambriento que nunca, y ansioso por la siguiente oportunidad».

This is very New England: Now if Cam Newton plays well in 2020, and leaves as a free agent, the Patriots could get back a compensatory 2022 third-round pick to help make up for 2021 third-round pick the NFL is taking away from New England for its videotape violation.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) June 29, 2020