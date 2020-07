Patrick Mahomes, MVP del Superbowl LIV, llegó a un acuerdo con los Kansas City Chiefs para extender su contrato 10 años más, acuerdo que sería el más rico en la historia de la NFL y todos los deportes.

La cifra del contrato asciende a 503 millones de dólares, según informes del periodista Adam Schefter de ESPN, lo que convierte a Patrick Mahomes en el deportista mejor pagado de la historia.

En 2019, Mike Trout firmó una extensión de contrato de 12 años por 430 millones de dólares con Los Angeles Angels de la MLB, el acuerdo más ambicioso de la historia del deporte hasta la renovación de Mahomes.

Antes de llegar al nuevo acuerdo, Patrick tenía dos años de contrato, donde ganaría 2.8 millones de dólares por el resto del 2020 y 24.8 mdd en el 2021.

Su extensión de contrato le costará a los Chiefs ¡medio billón de dólares!, una cifra exorbitante para mantener a su estrella entre sus filas. El nuevo convenio de Mahomes no solo supera económicamente al de cualquier jugador actual de la NFL, también en duración.

Final Patrick Mahomes’ deal:

10-year extension worth up to $503 million.

It includes $477 in guarantee mechanisms and the ability for Mahomes to have outs if guarantee mechanisms aren’t exercised.

Mahomes was represented on the deal by @chriscabott and @leighsteinberg.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) July 6, 2020