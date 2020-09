NFL planea que haya doble MNF por casos de COVID-19 en Titans

Luego que la NFL admitiera que hubo un brote de COVID-19 entre jugadores y parte del Staff de los Tennessee Titans, la Liga tiene en la mira suspender el partido que jugarían este domingo ante los Pittsburgh Steelers y reprogramarlo en otra fecha.

¿Cómo planea la NFL que haya doble MNF entre Titans y Steelers?

Una posibilidad sería reprogramar el partido al Bye Week de alguno de los dos equipos, sin embargo, el calendario tan apretado que hay en la NFL no permitiría tal circunstancia.

Otro panorama que hay es que haya un doble “Monday Night Football” este fin de semana, mientras la Liga aplica pruebas de COVID-19 a ambos equipos y comprueban que no aya más casos.

NFL wants to and intends to play the Titans-Steelers game as scheduled Sunday; one of the contingency plans to allow for additional testing and contact tracing to occur would be to move the game to Monday night, per source. — Adam Schefter (@AdamSchefter) September 29, 2020

¿Por qué habría doble MNF en la NFL?

La NFL reportó que hay al menos ocho casos de COVID-19 entre jugadores y cuerpo del staff de los Titans, luego del partido donde vencieron 31-30 a los Minnesota Vikings.

¿Quiénes son los contagiados de COVID-19 en Titans?

No se revelaron los nombres, pero la Liga continuará aplicando pruebas para descartar posibles contagios entre jugadores de los Titans o los Vikings.

Hasta el momento, a pesar de haber compartido terreno, los Vikings no dieron positivo a ninguna prueba hasta el momento y esperan que no hay ningún caso para tener plantel completo este fin de semana.

As of now, the #Titans–#Steelers and #Texans–#Vikings games are both on for Sunday. However, the NFL is evaluating the situation and will adjust if needed as more information is gathered. Teams are still working through contact tracing data, etc. A lot of moving parts. — Tom Pelissero (@TomPelissero) September 29, 2020

Si las pruebas salen negativas, entonces, la NFL colocaría el próximo MNF doble jornada como en la Semana 1, algo que rara vez se ve en una temporada.

A league source just texted me: "We are shutting Tennessee down until Saturday"

That means no Titans coaches or players can be in the building. — Dianna Russini (@diannaESPN) September 29, 2020

¿Cuál sería el horario del próximo MNF?

Green Bay packers y Atlanta Falcons tienen programado medirse a las 19:15 horas el próximo lunes, pero, si hay doble jornada, es probable que cambie el horario del partido.

Entonces, un juego quedaría aproximadamente a las 18:25 y el otro iniciaría a más tardar a las 21:15 horas.