Washington Redskins siguen bajo los reflectores. Tras el anuncio del cambio de nombre de la franquicia, una investigación de cultura interna arrojó demandas de 15 exempleadas por acoso sexual.

El informe salió a la luz pocas horas después de que la franquicia de Washington contratara a la abogada, Beth Wilkinson, para llevar a cabo una pesquisa interna de sus operaciones, donde indagarían «acusaciones de mala conducta en el lugar de trabajo».

Los involucrados en las acusaciones de acoso sexual son dos recién despedidos este mes, Richard Mann II y Alex Santos, además del locutor de radio play-by-play que anunció su retiro este mes, Larry Michael.

Las mujeres aseguran que fueron víctimas de acoso sexual, comentarios referentes a su físico e incluso las obligaron a usar ropa provocadora para coquetear con clientes de ventas. Los hechos ocurrieron entre el 2006 y 2019.

New @PostSports A story @lizclarketweet and I were only able to do thanks to some courageous women https://t.co/BJKDwaiwSv

— Will Hobson (@TheWillHobson) July 16, 2020