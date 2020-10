NFL: Reprograman juegos de la Semana 5 y 6 por casos de COVID-19

Los contagios por COVID-19 continúan en la NFL y la Liga volverá a hacer cambios en su programación para la Semana 5.

¿Qué juegos de la Semana 5 y 6 se reprogramarán en la NFL por casos de COVID-19?

De nuevo, los New England Patriots volverán a jugar en el “Monday Night Football”, luego que Stephon Gilmore diera positivo a la prueba de COVID-19.

Recordemos que los New England Patriots no son el único equipo que tiene positivos por COVID-19; los Tennessee Titans tienen al menos 22 casos entre jugadores y parte del staff.

The NFL announced today the following scheduling changes for Week 5: pic.twitter.com/fsgMV2vv44

Esto también provocó que el juego entre los Titans y Buffalo Bills se reprograme pero para el martes a las 18:00 horas, tiempo del Centro de México.

League formally announces the schedule changes.

• Broncos at Patriots, Monday, 5 p.m. ET.

• Bills at Titans, Tuesday, 7 p.m. ET.

• Chiefs at Bills, TBD*

* If Bills/Titans is played as scheduled, Bills/Chiefs TNF game moves to the weekend of Week 6. pic.twitter.com/wcBEuPQmWu

— Albert Breer (@AlbertBreer) October 9, 2020