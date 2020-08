Ron Rivera, entrenador en jefe de Washington Football Team, fue diagnosticado con cáncer de ganglio linfático, así se lo hizo saber al periodista de ESPN, Adam Schefter.

Rivera le hizo saber su condición médica a sus jugadores este jueves y les aclaró que piensa seguir entrenando esta temporada, aunque cuenta con un plan de respaldo.

A pesar de que el cáncer está en su primeras etapas y es “muy tratable y curable”, Ron Rivera aseguró que se quedó molesto y “atónito” con la noticia.

“Estaba enojado porque siento que estoy en la mejor salud que he tenido”, aseguró el exentrenador de Carolina Panthers.

Ronald, de 58 años, contó que a principios de julio sintió un bulto en el cuello. Al ver que la protuberancia no desapareció con el tiempo, fue a consulta. Después de ir con varios especialistas, fue diagnosticado con cáncer. Ron ya estableció un plan de tratamiento con el equipo y un especialista externo.

El experimentado entrenador aseguró que la decisión de seguir entrenado fue impulsada por el apoyo de los médicos, que lo motivaron a continuar.

“Los médicos también me animaron a hacerlo. Dijeron: ‘Si te sientes con fuerza, hazlo. No disminuyas la velocidad, haz tus actividades físicas’. Pero todo el mundo me sigue diciendo que en la semana 3 o 4 empezarás a sentirlo”.

Ron Rivera confesó que existe un “Plan B” para el equipo en dado caso de que no pueda entrenarlo, pero no quiso entrar en detalles.

“Estoy pasando por el tratamiento adecuado. Esto estará bien”, aseveró.