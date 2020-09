NFL: Suspenden el juego Steelers vs. Titans por casos de COVID-19

Los casos de COVID-19 se presentaron este fin de semana en la NFL, después del partido entre los Tennessee Titans vs. Minnesota Vikings, al menos ocho personas dieron positivo a las pruebas realizadas.

La Liga no dio a conocer los nombres de los infectados, pero se sabe que fueron jugadores y parte del Staff del equipo de los Titans, mientras que los Vikings no han dado positivo a ninguna prueba aplicada.

After another positive test for the #Titans, bringing their total to 4 players who tested positive, and with their facility currently closed, their game vs. the #Steelers will now be played either Monday or Tuesday, rather than Sunday. The first COVID-19 schedule alteration.

— Ian Rapoport (@RapSheet) September 30, 2020