La NFL continúa investigando si hay más posibles casos de COVID-19, luego que las pruebas arrojaran un par de pruebas positivas, la Liga tomará una decisión inédita en su historia.

Los Tennessee Titans y Pittsburgh Steelers se enfrentarían este fin de semana, sin embargo, debido a que hay positivos por COVID-19, la NFL decidió decir no a este juego y lo reprogramará en otra fecha.

Titans-Steelers game this week is being rescheduled for later this season, per source.

There were two more positive tests in Tennessee — one player, one personnel.

