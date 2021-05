Nick Kamen, cantante y modelo de famoso comercial de Levi’s, murió a los 59 años

Nick Kamen, modelo y cantante inglés que protagonizó un famoso comercial de Levi’s en 1985, murió a los 59 años. Un amigo de su familia confirmó la noticia.

Kamen falleció la noche del martes después de luchar contra una larga enfermedad.

El cantante Boy George, amigo y compañero de Kamen, fue de los primeros famosos que externó sus condolencias a través de su cuenta de Instagram, publicando una foto donde aparecen juntos.

¡RIP al hombre más hermoso y dulce, Nick Kamen!”, redactó.

Otro músico que también lamentó la muerte de Kamen fue el bajista de Duran Duran, John Taylor, quien lo describió como “uno de los hombres más amables y amables que he conocido”.

Kamen nació en Essex, sureste de Reino Unido y saltó a la fama a los 22 años, cuando en 1984 apareció en la portada de la revista “The Face” utilizando lápiz labial, lentes de aviador y un gorro de esquí.

A partir de ese momento, su popularidad creció y el siguiente año se convirtió en un símbolo sexual cuando apareció en el famoso comercial de Levi’s, donde se despoja de sus prendas al ritmo de “I Heard It Through The Grapevine”, de Marvin Gaye, hasta quedar en boxers mientras echa a lavar su ropa en una lavandería llena de gente.