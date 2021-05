Previo al lanzamiento oficial de ‘Beam Me Up Scotty compilado’, Nicki Minaj realizó un en vivo en Instagram, donde habló con sus fanáticos del esperado estreno en punto de la medianoche.

La cantante también habló sobre su hijo y de cómo su colega Drake la ayudó a superar el bloqueo del escritor.

Sin embargo, los suscriptores del correo de Minaj recibieron una carta donde la cantante explicó lo que pasó en su vida durante su ausencia en el medio. Una de esas razones fue la muerte de su padre, Robert Maraj.

El pasado 12 de febrero, el padre de Nicki Minaj fue víctima de un accidente de atropello y fuga en Mineola, Nueva York. De acuerdo a los informes, Robert Maraj fue arrollado por un Volvo de 1992 mientras caminaba por la calle. Fue trasladado de emergencia a un hospital local, donde más tarde perdió la vida a causa de las lesiones.

“Todavía no me atrevo a hablar del fallecimiento de mi padre, puedo decir que ha sido la pérdida más devastadora de mi vida. Me encuentro queriendo llamarlo todo el tiempo. Más ahora que se ha ido. La vida es realmente divertida de esa manera. Que su alma descanse en el paraíso. Fue muy querido y lo extrañaremos mucho “.

El conductor del vehículo que acabó con la vida del padre de Nicki Minaj fue identificado como Charles Polevich, y es acusado formalmente de escapar del lugar de los hechos, muerte y manipulación.

La madre de Nicki, Carol Maraj, presentó una demanda civil de 150 millones de dólares en su contra.