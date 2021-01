Nicki Minaj le pagará 450 mil dólares a Tracy Chapman por usar uno de sus temas sin permiso

La cantante originaria de Trinidad y Tobago, Nicki Minaj le pagará 450 mil dólares a la música y compositora Tracy Chapman por utilizar uno de sus temas sin autorización.

La batalla legal entre ambas artistas parece llegar a su fin, luego de que se filtrara la canción “Sorry“, de Nicki Minaj, que contiene un derivado directo del tema “Baby Can I Hold You“, de Chapman,

El pasado jueves, se hicieron públicos los documentos de la corte federal de California, en la que se especifica que Tracy Chapman aceptó un trato de Nicki Minaj.

Como resultado, la rapera de 38 años le pagará a Tracy casi medio millón de dólares, pero se evitará ir a corte.

Fue en octubre del 2018 cuando la compositora de Fast Car presentó el caso, meses después de que Nicki lanzó su álbum Queen. Aunque no se incluyó el tema “Sorry”, para el cual Chapman ya había negado su permiso, el tema se filtró y fue escuchado varias veces.

De acuerdo con los documentos judiciales, Nicki y sus representantes solicitaron una licencia para usar el tema de Chapman, pero este fue negado.

Tracy Chapman, originaria de Cleveland y compositora de éxitos como “Across the Lines“, “Talkin’ Bout a Revolution“, “Baby Can I Hold You“, “Subcity” y “Give Me One Reason” se dijo contenta del resultado legal y del acuerdo con Nicki Minaj.