Es bien sabido que el ex Presidente Barack Obama es fanático del basquetbol, así es, una de las pasiones del ex mandatario era llegar a una duela de NBA y disfrutar de un buen partido, pero él también mostró siempre una gran habilidad para el juego.

Por ello, la empresa Nike decidió crear dos ejemplares de tenis que hizo en colaboración con el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, y ahora, uno lo tendrán en subasta.

El par de tenis lo pondrán en subasta en la casa de Sotheby’s, empresa de Reino Unido y el modelo es el Hyperdunk, zapatillas que las elaboraron en el 2009, año en el que Barack Obama tomo posesión como Presidente de Estados Unidos.

Sneakers designed for Barack Obama go up for auction https://t.co/AOYtNezOrd pic.twitter.com/Wpkdm7x3it

En un principio, las zapatillas tendrán un costo inicial de 25 mil dólares y se llevará a cabo el próximo 12 de febrero.

Los tenis están elaborados en número 12.5 y su subasta se realizará en este mes de febrero, como parte de los festejos por el Día del Presidente, un día conmemorativo en Estados Unidos, que se celebra desde 1732.

An exclusive pair of Nike Hyperdunks made in honor of Barack Obama, the 44th President, will be sold on the website of Sotheby's auction house Friday at 4:44 p.m. ET for $25,000 https://t.co/Z2ZkNA73Mu

— CNN Business (@CNNBusiness) February 9, 2021