Niña de 15 años muere de COVID-19 solo 2 días después del diagnóstico

Dykota Morgan, de 15 años, cuyos padres dijeron que no tenía afecciones médicas subyacentes, murió pocos días después de que le diagnosticaron COVID-19 en Illinois.

Niña de 15 años muere de COVID-19

Dykota tenía 15 años y era estudiante de primer año en Bolingbrook High School. Su madre, Krystal Morgan, dijo que su hija se quejó de dolor de cabeza el sábado.

Al día siguiente, tuvo tos. Luego, su madre compró pruebas rápidas de COVID-19.

Dykota y su hermana mayor dieron positivo el domingo. Luego, su mamá llevó a Dykota al Hospital Northwestern Medicine Central DuPage en Winfield el lunes, donde su estado se deterioró.

“Ella me preguntó por qué le pasó esto, ¿qué hizo para merecer esto?” dijo Krystal Morgan, su madre. “Le dije: ‘No hiciste nada para merecer esto. No sé por qué te pasó esto, pero no hiciste nada para merecer esto.'”

El lunes por la noche, Krystal dijo que estaba claro que su hija necesitaba un médico. En un hospital local, los médicos le dijeron a la familia que el cuerpo de Dykota de 15 años, previamente sano, comenzó a fallar rápidamente.

“Alrededor de la medianoche, tuvimos que viajar en helicóptero al Lurie Children’s Hospital porque no estamos equipados para manejar el nivel de atención que ella necesita,” recordó Krystal.

Pero Dykota nunca llegó al hospital.

“Nos dijeron que fuéramos y nos despidiéramos hasta que ella llegara al hospital de Lurie y le dijéramos que la amamos,” dijo Krystal. “Pensé que era solo un adiós hasta que conduje hasta el hospital. No pensé que era un adiós para siempre.”

“‘Si estás cansada, niña, vete a casa. Si estás cansada, vete‘”. recuerda haberle dicho su padre Rashad Bingham. “Poco después, todo terminó.”

Sus padres dijeron que la familia tomó todas las precauciones posibles contra el COVID-19 y están animando a otros padres a vacunar a sus hijos lo antes posible.

