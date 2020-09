Niña despierta luego de muerta en Indonesia

Sus familiares alistaban los trámites para enterrar el cuerpo de una pequeña niña, de 12 años, tras haber muerto en Indonesia en su bañera cuando recuperó su ritmo cardíaco y regresó su temperatura corporal hasta que abrió los ojos y se movió de nuevo.

La muerte de la niña había sido certificada en el Hospital Dr. Muhammad Saleh, reportó Antena 3.

Sin embargo, la niña volvió a perder la vida al cerrar sus ojos y al su calor corporal nuevamente durante el transcurso de una hora.

La niña había muerto por complicación en varios órganos vitales por causa de una diabetes crónica. Es sabido que los cuerpos de los pacientes que mueren por insuficiencia cardíaca desarrollan nuevamente pulsaciones, lo que es conocido como “retorno de la circulación espontánea”. En el 82% de los casos ocurre 10 minutos después de la muerte, de acuerdo con un informe de Journal of the Royal Society of Medicine. La persona puede recuperar su respiración, su tos y su movimiento.

Las autoridades policiacas de Lumbang, Indonesia, investigan el sorpresivo incidente.

Luego de la segunda muerte, el cuerpo de la niña se enterró en el cementerio de la aldea de Lambangkuning tras lavarse nuevamente.

El Jefe de la Policía de Lumbang, AKP Muhammad Dugel, confirmó el incidente y dijo que las investigaciones se encuentran en curso.

La Noticia redactó esta nota con información de Antena 3.