En los últimos meses han salido a la luz diversos casos de abuso contra niños latinos, muchos de los cuales han sido atendidos por las autoridades y algunos de ellos pasaban desapercibidos por los mismos vecinos.

Como el caso de un mensaje que apareció en un cartón de cervezas, donde una niña de nombre Camila pide auxilio desesperadamente y el cual se hizo viral a través de redes sociales.

En el mensaje, Camila denuncia que sus padres la regañan y golpean, además que menciona desea morir debido a la precaria situación que enfrenta.

La caja de cerveza con el mensaje se encontraba en un minisuper ubicado en la colonia Allende, en el municipio de Nueva Rosita, Coahuila y una usuaria de Facebook identificada como Astrid reveló este mensaje.

“Me partió el corazón. Lo que encontré escrito en un cartón. Señores y Señoras. No se vale, porque tanto maltrato a nuestros niños: ‘Mi papa Juan me regaña, mi mama Isabel me pega se enoja, además me quiero morir. Soy Camila’”, menciona la publicación de Astrid.