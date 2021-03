Niña que vende limonadas para pagar sus cirugías cerebrales

Liza, es una niña de 7 años de Alabama que vende limonadas para pagar sus cirugías cerebrales. La pequeña ha tenido que someterse cirugías cerebrales para reparar tres malformaciones que le provocan convulsiones. Los procedimientos ayudan a prevenir más convulsiones y accidentes cerebrovasculares.

La pequeña fue diagnosticada recientemente con un trastorno llamado esquizencefalia, o una hendidura en el lóbulo frontal en el lado derecho de su cerebro, informó WIAT.

Los gastos han sido tan altos que su madre, Elisabeth Scott, compró un seguro para ayudar a pagar la cirugía. La primera cirugía será en Boston, pero además de los procedimientos médicos, hay costos adicionales de viajes, hospedajes y más gastos. Además iniciaron una campaña de recaudación de fondos a través de Mighty Cause.

Es por eso que Liza Scott creó una limonada especial que vende en un puesto dentro de una panadería de Homewood. Las ganancias ayudarán a pagar algo del costo de su atención médica. Entre el puesto de limonada y la campaña en Mighty Cause, ha recaudado más de $256 mil dólares para ayudar a compensar el costo de la cirugía.

La madre de Liza dijo que el puesto de limonada se construyó hace aproximadamente un año, sólo por diversión. La pequeña vende la limonada a 25 centavos. El puesto había estado almacenado durante meses debido a la pandemia, pero al saber de la situación de salud de Liza, revivieron el puesto.

“Ha sido asombroso ver cuánto ha capturado los corazones de personas de todo el mundo”, dijo.

Had to stop by and wish Liza and her mom well before their flight tomorrow. She’s the sweetest thing. @lizaslemonade pic.twitter.com/mTnKMWDsSn

