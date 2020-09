Las clases en línea por el coronavirus no son la opción más óptima para todas las personas. A las que la crisis por la pandemia no les ha afectado económicamente, les puede resultar cómodo, pero hay gente que no cuenta con los recursos tecnológicos para ese sistema.

La foto de un par de niñas utilizando el wi-fi de Taco Bell de Salinas, California, para hacer su tarea, ha conmovido y generado reflexión sobre las comodidades con las que cuenta cada persona en su casa.

“Estas dos niñas buscaban un Wi-Fi para hacer su trabajo escolar así que fueron a un Taco Bell para conectarse al Wi-Fi gratuito”, decía la publicación original que se compartió en Instagram.

El Distrito Escolar de la Ciudad de Salinas reconoció a las menores como sus estudiantes. Ambas cursan la primaria, una en la escuela Sherwood y otra en el colegio Los Padres.

“Nuestro distrito se enteró de una publicación que está circulando en las redes sociales. De inmediato identificamos a las estudiantes y, desde entonces, le hemos proporcionado a la familia un punto de acceso para que nuestras estudiantes puedan acceder de manera segura a la instrucción en el aula desde casa”, dijo Richard Gebin, encargado de relaciones públicas del Distrito Escolar de la Ciudad de Salinas.

Two students sit outside a Taco Bell to use Wi-Fi so they can 'go to school' online.

This is California, home to Silicon Valley…but where the digital divide is as deep as ever.

Where 40% of all Latinos don't have internet access. This generation deserves better. pic.twitter.com/iJPXvcxsLQ

Advertisement

— Kevin de Leόn (@kdeleon) August 28, 2020