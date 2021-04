Luego de que la pareja de Ninel Conde, Larry Ramos, fuera detenido por autoridades de Estados Unidos, la actriz ha estado en el ojo de las cámaras, pero reveló algo que muy pocos sabían en su entorno.

Cabe recordar que Larry Ramos está acusado en Estados Unidos por un fraude millonario, desde ese momento, Ninel Conde se mantuvo hermética a este tema, pero finalmente habló de su relación con su novio.

Por cierto, Larry Ramos logró salir de prisión tras el pago de una fianza, sin embargo, no podrá salir de Miami hasta que termine la investigación.

Ninel Conde aseguró que ella no estaba con Larry Ramos al momento en que fue detenido y que se encontraba en Sunrise, Florida debido a que asistió a la entrega de los Latin American Music Awards.

La actriz señaló que por el momento está separada de Larry Ramos debido a que ambos decidieron primero resolver sus problemas legales, además, dijo cómo fue que se enamoró de Larry.

Por otra parte, Ninel Conde reveló que Larry Ramos sí le contó los problemas legales que enfrentaba en Miami, sin embargo, le dio su propia versión, por lo que le creyó.

“Él me cuenta su versión, lo que está sucediendo en sus palabras y yo le creí. Es una situación muy escandalosa y no (tener miedo) porque tendría que conocer su situación de trabajo y yo desconozco detalles, no tengo mucho que decir al respecto, es algo que no tengo injerencia”.