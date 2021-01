Ningún oficial fue acusado por disparos contra Jacob Blake

El fiscal de distrito del condado de Kenosha, Michael Graveley, anunció el 5 de enero en una rueda de prensa que el oficial que disparó contra Jacob Blake no será acusado, tampoco sus compañeros, ni el mismo Blake.

En este caso, ningún oficial de la ley de Kenosha será acusado de ningún delito penal basado en los hechos y las leyes que les describo ahora, por lo que es nuestra decisión que no se presentarán cargos , indicó Graveley.

El oficial Rusten Sheskey le disparó a Jacob Blake en la espalda siete veces en agosto de 2020, dejándolo inmóvil de la cintura para abajo.

También les diré, solo porque creo que es importante, que no se presentarán cargos contra Jacob Blake, también en lo que respecta a este incidente , aseguró Graveley.

Posición del abogado de Blake

El abogado de Blake y su familia, Ben Crump, publicó un tuit con su apreciación al respecto. Estamos inmensamente decepcionados y sentimos que esta decisión falló no solo a Jacob y su familia, sino a la comunidad que protestó y exigió justicia , expresó.

Esta no es la noticia que esperábamos, pero nuestro trabajo no está terminado y la esperanza no está perdida. Debemos ampliar la lucha por la justicia en nombre de Jacob Blake y las innumerables otras víctimas negras de la injusticia racial y la brutalidad policial. #JusticiaParaJacobBlake , tuiteó Crump.

Rueda de prensa y evidencias

Durante la rueda de prensa se presentaron diferentes evidencias para explicar la decisión de la fiscalía como llamadas al 911, fotografías, videos y declaraciones de testigos.

Graveley indicó que Blake no siguió las órdenes policiales, se resistió al arresto y tomó un cuchillo que provocó la respuesta de los oficiales.

El condado de Kenosha subió a su sitio web:

Una ola de protestas se generó en Kenosha (Wisconsin) a raíz de la afrenta policial contra Blake. En las protestas, Kyle Rittenhouse mató a dos personas e hirió a una tercera. El 5 de enero, Rittenhouse se declaró inocente de los cargos.