Niño de 4 años golpea a su tía por empujarlo contra su pastel de cumpleaños

Es común que en las fiestas de cumpleaños, los invitados esperen con ansias el momento en que el festejado parta el pastel. Pero no solo por el hecho de saborear una rica rebanada del postre, sino para el momento en que el cumpleañero sea empujado al pastel en la tradicional “mordida”.

Con el paso de los años, la mordida se ha ido distorsionando al punto de arruinar por completo el pastel, y lo que era considerado como gracioso, se tornó peligroso.

Por eso es que ha surgido el debate sobre si se tiene que continuar empujando a las personas contra su pastel o no. Y es que cada vez vemos más casos de personas que reaccionan negativamente después de ser embarrados contra su postre de cumpleaños.

El último caso que se ha hecho viral es el de un pequeño que golpea a su tía después de que ella lo empujó contra su pastel.

La grabación muestra el momento en que el niño, que acaba de cumplir cuatro años, pide claramente que no lo vayan a empujar cuando le de la mordida a su pastel. Haciendo caso omiso de las peticiones del pequeño, su tía decide empujarlo contra la tarta de las Tortugas Ninja.

Enojado, el niño le avienta merengue y cuando su tía trata de abrazarlo, él se le va a los golpes. El coraje del niño es tanto, que después decide deshacer su propio pastel y en ese momento es detenido.

El video se ha hecho viral en Twitter y TikTok. Muchos internautas comentaron que el niño es un malcriado, que no debió de agredir a su tío de esa manera y que no tenía por qué deshacer el pastel. Sin embargo, hay otra parte que defiende al pequeño, argumentando que él dejó en claro que no quería ser empujado e ignorar su petición es una clara agresión a su persona.