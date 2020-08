Un sujeto fue acusado de homicidio involuntario por la muerte de su hijo de dos años, quien encontró su arma y se disparó, según reportes de la policía.

Antonio Thomas Cureton, de 24 años, se encuentra preso en el condado de Mecklenburg. Además del cargo de homicidio involuntario, es acusado de posesión ilegal de armas de fuego y de no cuidar a un menor de edad.

El sábado por la noche, la policía de Charlotte-Mecklenburg atendió el llamado por las accidentales detonaciones de arma de fuego del pequeño Amor Cureton, quien fue declarado muerto después de ser trasladado al hospital.

LOCK UP YOUR GUNS! It’s not only responsible, but it’s also the law to keep them from being accessed by children. In just five days, two 2-year-olds and a 7-year-old have been shot because a gun was left unsecured. Do your part to protect children. #lockyourguns pic.twitter.com/z2UYk5IqxX

— CMPD News (@CMPD) August 16, 2020