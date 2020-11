Un niño de 9 años fue encontrado a salvo sin chaqueta ni zapatos junto al lecho de un arroyo en Tennessee el martes 17 de noviembre después de una búsqueda de tres días en el bosque.

Jordan Gorman fue descubierto alrededor de las 3:00 pm debajo de un refugio hecho con lona, ​​a tres cuartos de milla de su casa en el condado de Cheatham, Tennessee, dijo la Oficina de Investigaciones de Tennessee (TBI).

¡Con frío y hambre, pero por lo demás de muy buen ánimo! TBI dijo en un tweet el martes. ¡Qué bueno verte, Jordan!

Here’s a picture of the creekbed where Jordan Gorman was found, approximately 3/4 mile, as the crow flies, from his home.

Jordan said he found that blue tarp and built himself the shelter where rescuers found him this afternoon.#TNAMBERAlert pic.twitter.com/xKhjXMKGpS

