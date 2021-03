El concepto que se tenía de los videojuegos ha cambiado con el paso del tiempo, de ser una “pérdida de tiempo” a ser una profesión que deja grandes ganancias a los que están inmersos en ellos.

Así es, muchos gamers de 30 años en adelante crecieron en un mundo donde los padres y la sociedad veían con malos ojos que los niños usarán videojuegos, e incluso, los prohibieron en diversas partes del mundo por el alto contenido de violencia en algunos títulos.

Afortunadamente, estos son otros tiempos, por lo que los gamers ahora juegan un papel importante en el mundo de los videojuegos y ahora, hasta tienen contratos millonarios por hacer lo que más les gusta.

JUST IN: Pro esports team, Team 33, has signed 8-year-old Joseph Deen to a $33,000 signing bonus. Joseph has been training with the team’s Fortnite group since he was six. pic.twitter.com/nv1AgY1N1j

— Darren Rovell (@darrenrovell) December 3, 2020