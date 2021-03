Niño inmigrante llegó solo a Estados Unidos: “No teníamos qué comer”

Un niño inmigrante de 12 años viajó de Guatemala a Estados Unidos solo, buscando un mejor futuro, pues en su país, su madre ya no podía mantenerlo.

Esta es una de las miles de historias de menores de edad que tienen que abandonar sus países en Latinoamérica, quienes buscando una mejor vida, intentan llegar a Estados Unidos.

En un reportaje realizado por la agencia AFP, se publicó la historia de Óscar, el cual fue enviado por su madre al país para intentar reunirse con su tío, esperando que pueda vivir mejor que en su país.

Y es que la mamá de Óscar perdió su empleó por la pandemia del COVID-19 y ya no podía mantener a su hijo, por lo que tomó la complicada decisión.

“Yo me vine porque nosotros no teníamos qué comer. Mi mamá me dijo: ‘No vayas a llorar’. Pero yo lloré”, comentó el pequeño sin poder aguantar las lágrimas.

“Me decía que no me diera por vencido, que teníamos que llegar, con la misericordia de Dios. Y también me dijo que allá iba yo a tener una mejor vida.”

Este pequeño al igual que muchos otros, soportaron todas las peripecias del camino, incluyendo el calor y el difícil viaje que si para un adulto es complicado, para un menor de edad es peor.

Sin embargo, ya en Estados Unidos, este niño inmigrante tiene entre sus planes son estudiar, así como ver la forma de que su madre esté con él.

Niño inmigrante se une a los miles en Estados Unidos

En la actualidad hay un número indeterminado de menores de edad que han entrado a Estados Unidos solos; sin embargo, solo en el centro de detención en Texas se tienen registrados al menos mil niños.