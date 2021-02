La tormenta invernal que azota a Estados Unidos, particularmente en Texas, provocó la muerte de Cristian, un pequeño de 11 años de edad que dormía en una casa móvil sin calefacción.

Cristian y su familia llevaban solo dos noches en la ciudad de Conroe, Texas, donde durmieron en una casa móvil sin electricidad. El pasado martes, cuando la familia despertó, se encontró con el cuerpo de Cristian sin vida, una tragedia que atribuyen a la tormenta invernal.

María Piñeda, madre de Cristian, acababa de pagar para que llevaran a su hijo de Honduras a Houston y así poder estar juntos de nuevo. María solo pudo disfrutar de Cristian un par de días.

“Temprano estuvimos afuera, le tomé fotos, todo bien. Estuvimos jugando por la noche, nunca me imaginé que esto iba a pasar”, contó Piñeda a Univisión.

Incluso, María mostró un video donde aparece Cristian bien abrigado y jugando en la nieve.

En medio de una noche que alcanzó temperaturas de -11 grados Celsius y sin calefacción en su hogar, Cristian fue a dormir cubierto de cobijas junto con otro pequeño de tres años de edad. La mañana del martes, María lo encontró muerto en la cama.

“Él estaba bien. Jamás me imaginé esto. Creemos que por el frío porque él estaba todo bien. Él cenó, jugó y se acostó. Me dijo ‘ya me voy a dormir‘”, dijo María con dolor.

La familia de Cristian reportó su muerte el mismo martes. María se encuentra a la espera de los resultado de la autopsia que confirmen que su hijo murió a causa de las bajas temperaturas.

El deseo de María es que Cristian pueda ser repatriado a Honduras para que sus abuelos puedan brindarle los servicios funerarios.

“Lo van a recibir muerto”, exclamó María. “Mi deseo era seguir con él. Ya estaba crecido. Teníamos muchos planes con él”.