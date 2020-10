Viral: niño le pidió una muñeca para ser el mejor papá

Día a día avanzamos como sociedad y los roles y estereotipos impuestos continúan rompiéndose para dar paso a seres humanos más libres. Así lo demostró un niño que le pidió una muñeca a su mamá para ser el mejor papá.

Esta historia fue compartida en Facebook por Rocío Natalia hace unos días y no tardó en volverse viral.

“Les cuento que mi hijo, quien juega con su hermana TODOS los días, me pidió que le comprara una muñeca porque su hermana no le presta la suya y ‘he wants to be a great dad like his daddy’ (‘quiere ser un gran padre, como su papi’)”, narró la usuaria en un post.

La publicación ya cuenta con más de 130 mil reacciones y ha sido compartida más de 135 mil veces del post original.

En ella, se puede ver la conversación de la mamá con el papá del niño. Y, aunque no necesita ninguna explicación, la que dio la madre da el ejemplo de cómo educar sin estereotipos y fuera de los roles de género:

“Así las cosas, hoy le compré su bebé. Y ha sido lo más adorable del mundo. No solo está súper feliz, sino que lleva toda la tarde cuidándola. Le ha dado bibi (biberón), la abraza, le da besitos y le dice cosas hermosas. ¿A qué voy con esto? No sé ustedes, pero con enseñarle a mi hijo a cooperar en el hogar y permitirle jugar a ser buen padre, me estoy asegurando de dejarle un excelente hombre a este mundo.”

La madre aseguró que así es como se cambia a la sociedad y no perpetuando los roles machistas: